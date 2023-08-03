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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! Şimdi de Suat Serdar hamlesi...

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Şimdi de Suat Serdar hamlesi...

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Alman basınından sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Suat Serdar ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Galatasaray için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Bild'de yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar ile görüştüğü öne sürüldü.

2 MİLYON İSTİYORLAR

Hertha Berlin'in 26 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro bonservis beklediği kaydedildi. Suat'ın son olarak görüştüğü ekiplerin Galatasaray ve eski takımı Mainz olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Suat Serdar'ın adı yaz transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

2021 yılından bu yana Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SUAT SERDAR KİMDİR?

Almanya'da yetişen Suat Serdar, kariyerinde, Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi.

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