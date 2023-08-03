Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! Şimdi de Suat Serdar hamlesi...

2 MİLYON İSTİYORLAR

Hertha Berlin'in 26 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro bonservis beklediği kaydedildi. Suat'ın son olarak görüştüğü ekiplerin Galatasaray ve eski takımı Mainz olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ

Suat Serdar'ın adı yaz transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.