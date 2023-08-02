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Mertens'ten gol sonrası itiraf: Bu gole daha önce çalışmıştık

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Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Mertens’ten gol sonrası itiraf: Bu gole daha önce çalışmıştık

Galatasaray'ın Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladığı maçta attığı şık golle karşılaşmaya damga vuran Dries Mertens maç sonu önemli açıklamalarda bulundu. Mertens yaptığı açıklamada "Bu gole daha önce çalışmıştık. Kerem ortaladı, top bana geldi ve güzel bir gol oldu." dedi.

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