Galatasaray Kerem Demirbay transferini resmen duyurdu! İşte bonservis ve sözleşme maliyeti
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Kerem Demirbay ile ilgili KAP'a açıklama yaptı. Demirbay için Alman kulübü Bayer Leverkusen'e 3,7 milyon euro bonservis ödeneceği açıklanırken, futbolcuya ise yıllık 1 milyon euro ödeneceği bildirildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon euro ödeyecek.
Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PMYO 2.500 öğrenci alımı! PMYO 2.500 öğrenci alımı başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? Başvuru şartları neler?
- 6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024'te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...
- Malatya deprem son dakika! Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- EYT'siz prim -yaş listesi değişti! 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...
- Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı mı son dakika? TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Emekli yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! SSK- Bağ-Kur 4A, 4B, 4C'liye hesap netleşti! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
- Çocuklu ailelere ödeniyor! Formu eksiksiz doldurana PTT'den 1300 TL verilecek! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...
- Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Ağustos 2023! Aile Destek Paketi zamlı ödemeler ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
- PMYO BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | ais.pa.edu.tr EGM PA polislik başvurusu nasıl yapılır? PMYO sınav tarihi, ücreti, şartları...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr
- 1 damlası saç derisini pırıl pırıl yapıyor! Kepeği egzamayı kökünden kazıyan tarif! Şampuanın içine...
- 2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...