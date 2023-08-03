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Galatasaray Kerem Demirbay transferini resmen duyurdu! İşte bonservis ve sözleşme maliyeti

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Galatasaray Kerem Demirbay transferini resmen duyurdu! İşte bonservis ve sözleşme maliyeti

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul'a getirdiği Kerem Demirbay ile ilgili KAP'a açıklama yaptı. Demirbay için Alman kulübü Bayer Leverkusen'e 3,7 milyon euro bonservis ödeneceği açıklanırken, futbolcuya ise yıllık 1 milyon euro ödeneceği bildirildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu. Sarı-kırmızılılar Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon euro ödeyecek.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

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