Galatasaray Kerem Demirbay transferini resmen duyurdu! İşte bonservis ve sözleşme maliyeti

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.