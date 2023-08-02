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Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 2023-24 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? TFF son dakika duyurdu

Süper Lig'de 2023-24 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? TFF son dakika duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Süper Lig’de 2023-24 sezonunda hangi hakemler görev yapacak? TFF son dakika duyurdu

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023/2024 Süper Lig sezonunda görev alacak hakemleri resmi internet sitesi üzerinden resmen ilan etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA!!! TFF, Spor Toto Süper Lig'de 2023/2024 sezonunda görev yapacak olan hakemler ve video yardımcı hakemler listesi duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan liste şöyle:

İŞTE LİGDE GÖREV YAPACAK HAKEMLER!

1- ÇAĞDAŞ ALTAY İSTANBUL
2- MERT GÜZENGE İSTANBUL
3- METE KALKAVAN İSTANBUL
4- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ İSTANBUL
5- TUGAY KAAN NUMANOĞLU İSTANBUL
6- VOLKAN BAYARSLAN İSTANBUL
7- ALİ ŞANSALAN ÇANAKKALE
8- ARDA KARDEŞLER BURSA
9- ATİLLA KARAOĞLAN SAKARYA
10- CİHAN AYDIN BURSA
11- ERKAN ÖZDAMAR ÇANAKKALE

12- TURGUT DOMAN ESKİŞEHİR
13- ABDULKADİR BİTİGEN KAYSERİ
14- BURAK PAKKAN ANKARA
15- KADİR SAĞLAM ANKARA
16- YAŞAR KEMAL UĞURLU ANKARA
17- BAHATTİN ŞİMŞEK AYDIN
18- DİRENÇ TONUSLUOĞLU İZMİR
19- HALİL UMUT MELER İZMİR

20- ÜMİT ÖZTÜRK DENİZLİ
21- YİĞİT ARSLAN İZMİR
22- BURAK ŞEKER ANTALYA
23- MURAT ERDOĞAN ANTALYA
24- SARPER BARIŞ SAKA ANTALYA
25- YASİN KOL TRABZON
26- ZORBAY KÜÇÜK ADANA

VAR HAKEMLERİ

1- EMRE MALOK İSTANBUL
2- HÜSEYİN GÖÇEK İSTANBUL
3- ONUR ÖZÜTOPRAK İSTANBUL
4- ÖZGÜR YANKAYA EDİRNE
5- ALPER ÇETİN KOCAELİ
6- ERKAN ENGİN SAKARYA
7- SUAT ARSLANBOĞA ESKİŞEHİR


8- MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA
9- SERKAN TOKAT ANKARA
10- ALPER ULUSOY İZMİR
11- HAKAN CEYLAN İZMİR
12- KORAY GENÇERLER MANİSA
13- MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU ANTALYA
14- BÜLENT BİRİNCİOĞLU TRABZON

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