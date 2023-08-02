02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı resmen duyurdu

Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc'ı resmen duyurdu

SPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Miha Zajc’ı resmen duyurdu

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. 29 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA