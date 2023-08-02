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Galatasaray'dan Tanguy Ndombele hamlesi! Takımında düşünülmüyor...

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Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Galatasaray’dan Tanguy Ndombele hamlesi! Takımında düşünülmüyor...

Yeni sezon öncesi orta sahaya transfer planlayan Galatasaray hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom, bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele için yeni bir teklifte bulundu

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