Mert Müldür Fenerbahçe'de! Milli yıldız imzayı attı
Fenerbahçe, Serie A ekibi Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer ettiğini ve 24 yaşındaki milli sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Müldür transfer sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, 24 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Mert Müldür, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde 4 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı.
MERT MÜLDÜR: ÇOK GURURLANDIM VE ONURLANDIM
İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
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