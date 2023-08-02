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Son dakika | Beşiktaş'tan Nicolas Pepe hamlesi! Kartal turnayı "gözünden vuracak"

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Giriş Tarihi: 02.08.2023
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Son dakika | Beşiktaş’tan Nicolas Pepe hamlesi! Kartal turnayı gözünden vuracak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Beşiktaş’ın yeni hedefi Nicolas Pepe. Siyah beyazlılar, Arsenal’in hücum oyuncusu için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Nicolas Pepe'yi kadrosunu katmak istiyor. Siyah beyazlılar, Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu için resmi teklifini yaptı.

Beşiktaş, İngiliz ekibi ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Fildişi Sahilli oyuncuyu, bonservisi ile Transfer etmek istiyor.

28 yaşındaki oyuncu forvet ve sağ kanat pozisyonlarında oynuyor.

2019'da 80 milyon Euro karşılığından Lille'den Arsenal'e transfer olan Pepe, İngiliz ekibinde çıktığı 112 maçta 27 gol attı, 21 asist yaptı.

Geçen sezon Nice'de kiralık olarak forma giyen Pepe, 28 maçta 8 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



Nicolas Pepe 28 kez formasını giydiği Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 12 gol attı.

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