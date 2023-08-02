Fenerbahçe Milanlı futbolcu için gemileri yaktı! Orta sahada gücüne güç katacak!

UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesinde deplasmanda Zimbru karşısında etkileyici bir performans sergileyen Fenerbahçe, farklı bir galibiyet elde ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu zaferin ardından morali yüksek olan sarı-lacivertli kulüp, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takımın gösterdiği olumlu performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısı da transfer sürecine olumlu yansıdı ve Fenerbahçe'nin potansiyel transfer hedeflerine daha cazip bir kulüp imajı sundu.