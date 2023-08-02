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Fenerbahçe Milanlı futbolcu için gemileri yaktı! Orta sahada gücüne güç katacak!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Fenerbahçe Milanlı futbolcu için gemileri yaktı! Orta sahada gücüne güç katacak!

Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün, Boşnak oyuncuyla anlaştığı iddiaları gündemi meşgul ederken, Milan ile bonservis pazarlıklarında orta yolu bulmaya çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin transferdeki bu kararlılığı, takımın gelecek sezon hedeflerine ulaşma isteği ve güçlü bir kadro oluşturma arzusuyla ilişkilendiriliyor. İşte detayları...

UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesinde deplasmanda Zimbru karşısında etkileyici bir performans sergileyen Fenerbahçe, farklı bir galibiyet elde ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu zaferin ardından morali yüksek olan sarı-lacivertli kulüp, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takımın gösterdiği olumlu performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'ndeki başarısı da transfer sürecine olumlu yansıdı ve Fenerbahçe'nin potansiyel transfer hedeflerine daha cazip bir kulüp imajı sundu.

Fenerbahçe, orta saha bölgesine takviye yapmak için pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor ve Milan'dan Rade Krunic'le anlaştığı ileri sürülmüştü. Ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan devi ikna etmek oldukça zor görünüyor.

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, Fenerbahçe'nin Krunic için yaptığı teklif ile Milan'ın bonservis beklentisi arasında büyük bir uçurum bulunuyor.

Fenerbahçe, en fazla 5 milyon euro'ya bu transferi bitirmeyi hedeflerken, Milano temsilcisi 10-15 milyon euro aralığında bir teklif bekliyor.

Haberde, Sarı-lacivertlilerin fiyatı yükseltmemesi durumunda transferin gerçekleşmesinin pek olası görülmediği belirtiliyor.

Tuttosport'un haberine göre ise, Milan Krunic'i satmaya sıcak bakmasa da oyuncunun ısrarcı olması halinde durumu tekrar düşünebilir.

29 yaşındaki futbolcu ayrılırsa, Milan'ın Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve 10 milyon euro teklifte bulunduğu Nicolas Dominguez'i kadrosuna katmak isteyeceği ifade ediliyor.

Transfer süreciyle ilgili belirsizlikler devam ederken, Fenerbahçe'nin orta sahaya yapacağı takviye büyük bir merakla bekleniyor.

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