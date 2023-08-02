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RTÜK'ten spor programlarıyla ilgili özel çalışma!

SPOR AA
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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RTÜK’ten spor programlarıyla ilgili özel çalışma!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldığını açıkladı.

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