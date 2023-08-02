Canlı | Galatasaray - Zalgiris Vilnius (CANLI ANLATIM) Şampiyonlar Ligi'nde tur gecesi...
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Zalgiris Vilnius'u ağırlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un düdük çalacağı maç saat 21.30'da başlayacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz ve geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek.
WİLLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray - Zalgiris maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.
GALATASARAY ZALGİRİS MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Halil
Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bobepsu, Kendysh, Gorobsov, Buff, Golubickas, Fofana, Oyewusi
GALATASARAY SON 6 MAÇINI KAZANAMADI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.
EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYET
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı.
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