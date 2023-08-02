GALATASARAY ZALGİRİS MAÇ SONUCU | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı kaç kaç bitti? Maç skoru...
"Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, ''Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, GS, Zalgiris maçı canlı izle linki!
Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle ekranı arama motorlarında hız kazandı. EFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, GS - Zalgiris rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, cevabı...
GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Rams Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Zalgiris maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü (bu akşam) saat 21.30'da başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tura atladı. Sarı kırmızılıların tek golünü 31. dakikada Mertens kaydetti.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?
Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği Galatasaray Zalgiris maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlandı.
Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip (Olimpija Ljublana) ile oynayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Halil Dervişoğlu.
Zalgiris: Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çocuklu ailelere ödeniyor! Formu eksiksiz doldurana PTT'den 1300 TL verilecek! TCKN son hanesi 2, 4, 6, 8, 10 olanlar...
- Aile Destek Paketi ödeme tarihleri Ağustos 2023! Aile Destek Paketi zamlı ödemeler ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir?
- PMYO BAŞVURU EKRANI E-DEVLET | ais.pa.edu.tr EGM PA polislik başvurusu nasıl yapılır? PMYO sınav tarihi, ücreti, şartları...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? Üniversite tercihleri ne zaman açıklanır? ais.osym.gov.tr
- 1 damlası saç derisini pırıl pırıl yapıyor! Kepeği egzamayı kökünden kazıyan tarif! Şampuanın içine...
- 2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...
- 2023 Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir? Başvuru şartları...
- 335.300 TL’den başlayan fiyatla araba sahibi olun! Hyundai i20 ÖTV muafiyetli fiyat listesi çıktı! Şartı sağlayan arabayı kapar!
- A101 3-6 Ağustos yeni indirim kataloğu fiyat listesi! Stoklar tükenmeden elinizi çabuk tutun! Ayçiçek yağı 99 TL, toz deterjan 119 TL...
- 20 yaşındaki hafızaya sahipler! 80 yaş üstü kişilerde görülüyor! "Süper yaşlılar" hakkında bilinmeyen gerçek!
- Emekli kök maaş zam hesabı değişti! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya yeni ayar! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 zümrüt kural! Son 3.5 yılla birlikte...
- 4A-4B-4C, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor! Ağustos ayı içerisinde emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek!