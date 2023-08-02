GALATASARAY ZALGİRİS MAÇ SONUCU | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı kaç kaç bitti? Maç skoru...

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği Galatasaray Zalgiris maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip (Olimpija Ljublana) ile oynayacak.