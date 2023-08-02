02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri GALATASARAY ZALGİRİS MAÇ SONUCU | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı kaç kaç bitti? Maç skoru...

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇ SONUCU | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı kaç kaç bitti? Maç skoru...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
ABONE OL
GALATASARAY ZALGİRİS MAÇ SONUCU | 2 Ağustos 2023 GS - Zalgiris rövanş maçı kaç kaç bitti? Maç skoru...

"Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, ''Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, GS, Zalgiris maçı canlı izle linki!

Galatasaray Zalgiris maçı canlı izle ekranı arama motorlarında hız kazandı. EFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, GS - Zalgiris rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, cevabı...

GALATASARAY ZALGİRİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Rams Stadyumu'nda oynanan Galatasaray Zalgiris maçı, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü (bu akşam) saat 21.30'da başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tura atladı. Sarı kırmızılıların tek golünü 31. dakikada Mertens kaydetti.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod'un yöneteceği Galatasaray Zalgiris maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Bulgaristan'ın Ludogorets ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımlarının eşleşmesini geçen ekip (Olimpija Ljublana) ile oynayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Halil Dervişoğlu.

Zalgiris: Zalgiris; Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA