Süper Lig’in ilk iki hafta programı belli oldu! İşte sezonun açılış maçı! TFF resmen duyurdu...

Trendyol Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 11 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de ilk 2 hafta programını açıkladı.

LİGİN 1.HAFTASI

LİGİN 2.HAFTASI