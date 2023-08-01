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Süper Lig'in ilk iki hafta programı belli oldu! İşte sezonun açılış maçı! TFF resmen duyurdu...

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Süper Lig’in ilk iki hafta programı belli oldu! İşte sezonun açılış maçı! TFF resmen duyurdu...

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı paylaşıldı. Buna göre sezonun ilk maçında 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, 11 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de ilk 2 hafta programını açıkladı.

LİGİN 1.HAFTASI

LİGİN 2.HAFTASI

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