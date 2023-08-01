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Mehmet Can Aydın Trabzonspor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Mehmet Can Aydın Trabzonspor’da

Son dakika Trabzonspor haberleri bugün... Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor yeni transferi Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi.

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