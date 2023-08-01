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Galatasaray'dan bir transfer daha! Kerem Demirbay'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Galatasaray’dan bir transfer daha! Kerem Demirbay’ın İstanbul’a geliş saati belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Mauro Icardi gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, şimdi de Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferinin bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Galatasaray şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı.

A Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar şimdi ise Okan Buruk'un ısrarla istediği isim olan Kerem Demirbay için Leverkusen ile anlaşmaya vardı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Kerem Demirbay'ın bu gece saat 23.00'da İstanbul Havalimanı'na ineceği öğrenildi.

KEREM DEMİRBAY'IN KARİYERİ: HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Futbol kariyerine Schalke'nin altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi.

2013/14 sezonunda Hamburg'a transfer olan Kerem Demirbay, Kaiserslautern ve Hamburg'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2016/17'de Hoffenheim'a transfer oldu.

30 yaşındaki futbolcu, 2019/20 sezonu öncesinde Bayer Leverkusen'e imza attı. Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti.

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