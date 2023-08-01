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Canlı | Fenerbahçe - Zimbru (CANLI ANLATIM) Kanarya Avrupa'da tur peşinde...

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Canlı | Fenerbahçe - Zimbru CANLI ANLATIM Kanarya Avrupa’da tur peşinde...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ilk maçta 5-0 gibi bir rahat bir skor elde ederken, bu karşılaşmaya da mutlak favori olarak çıkıyor. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçta rakibi 5-0 gibi farklı bir skorla geçen Fenerbahçe deplasmanda Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak.

HAKEM İRLANDALI HARVEY

İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda bu akşam TSİ 20.30'da karşılaşacak. Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KAFİLESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor yer almadı.



Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.

YENİ TRANSFERLER YER ALMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.

BİR SONRAKİ TURUN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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