Canlı | Fenerbahçe - Zimbru (CANLI ANLATIM) Kanarya Avrupa'da tur peşinde...

YENİ TRANSFERLER YER ALMIYOR



Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.