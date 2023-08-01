01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaraylı Cicaldau Konyaspor'a kiralık gidiyor! Kısa sürede resmen açıklanacak

Galatasaraylı Cicaldau Konyaspor'a kiralık gidiyor! Kısa sürede resmen açıklanacak

SPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
Galatasaraylı Cicaldau Konyaspor’a kiralık gidiyor! Kısa sürede resmen açıklanacak

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray bir yandan kadrosunu güçlendirirken bir yandan da takımdaki bazı yabancı oyunlarla yollarını ayırıyor. Sarı kırmızılıların Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaştı. Cicaldau bir sezon kiralık olarak Konyaspor'da forma giyecek. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA