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Beşiktaş'a Ghezzal’dan yine kötü haber!

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Beşiktaş’a Ghezzal’dan yine kötü haber!

Beşiktaş'ın yıldızı oyuncusu Ghezzal'den yine beklenen iyi haber gelmedi. Siyah-Beyazlı ekibin, yeni sezonda çok şey beklediği yıldızın sakatlık durumu Şenol Güneş'in de canını sıkıyor.

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