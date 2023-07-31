Zimbru Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda 2023? Fenerbahçe rövanş maçı şifresiz mi yayınlanacak?
"Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman 2023?" sorusunun cevabı sorgulanmaya devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Rövanş maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Zimbru Fenerbahçe maçı hakkında tüm bilgiler...
"Zimbru-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı, futbolseverlerin heyecanla beklediği bir müsabaka. Türkiye temsilcisi Fenerbahçe, bu önemli mücadeleyi başarılı bir şekilde tamamlamak için sahada olacak. İşte, Fenerbahçe'nin rövanş maçı hakkında merak edilenler...
FENERBAHÇE'NİN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İlk maçta Moldova'nın Zimbru takımını 5-0'la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda 1 Ağustos Salı akşamı TSİ 20.30'da karşılaşacak.
Zimbru Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek.
Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MAÇ KAFİLESİ
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş müsabakası öncesi duyurulan kadroda sakatlığı bulunan Emre Mor yer almadı.
Sarı-lacivertli ekibin Zimbru maçı kafilesi şöyle:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almazken, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de listeye dahil edilmeyen diğer oyuncular oldu.
Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
AVRUPA'DA 256. RANDEVU
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı.
Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı farklı kazanan sarı-lacivertliler, aynı zamanda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetine de imza attı.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına ilk katıldığı sezon, İstanbul'da 17 Şubat ve deplasmanda da 24 Şubat 2022'de oynanan play-off turu maçlarında, Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2'lik skorlarla yenilerek elenmişti.
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- Zimbru Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda 2023? Fenerbahçe rövanş maçı şifresiz mi yayınlanacak?
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