Galatasaray-Zalgiris maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz tercih...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu rövanş maçında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkacak oyuncular merak edilirken, Teknik Direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir hamle gelebilir. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 2.eleme turu rövanş maçında İstanbul'daki evi Rams Park'ta Zalgiris'i konuk edecek.
RÖVANŞ ÇARŞAMBA AKŞAMI
İlk maçta deplasmanda Zalgiris'le 2-2 berabere kalan Galatasaray, evinde oynayacağı maça mutlak galibiyet için çıkacak. Müsabakanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Zaniolo, Morutan, Bakambu
İLK MAÇTA 2-2'LİK BERABERLİK
Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü. Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu. Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.
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