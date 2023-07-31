Galatasaray-Zalgiris maçının muhtemel 11’leri! Okan Buruk’tan sürpriz tercih...

İLK MAÇTA 2-2'LİK BERABERLİK

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.