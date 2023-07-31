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Son dakika | Beşiktaş Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi

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Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Son dakika | Beşiktaş Ante Rebic transferini KAP’a bildirdi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün... Beşiktaş, Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferi için Milan'la görüşmelere başlandığını açıkladı.

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