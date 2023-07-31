Ligler ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2023-2024 derbi tarihleri...
"Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı ve maç takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonu planlaması belli oldu. Süper Lig’in ilk haftası 11-12-13-14 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, TFF Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? İşte 2023-2024 Süper Lig maç tarihleri...
"Süper Lig ne zaman başlayacak 2023?" sorusu cevap buldu. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ağustos ayında başlayacak ligde bu sezon 20 takım mücadele edecek. İşte, 2023-2024 Süper Lig fikstürü ve maç tarihleri...
2023-2024 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in ilk haftası 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayıp, 25 Aralık 2023 tarihinde ligin ilk bölümü tamamlanacak. Sezonun ikinci etabı 5 Ocak'ta başlayıp 19 Mayıs 2024'te sona erecek.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu planlaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden açıklandı. Bu sezon ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta olarak tamamlanacak.
Ligin ilk yarısı 18. hafta sonunda tamamlanırken, ilk hafta 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
23-24-25 Aralık'ta oynanacak maçlarla ligin ilk bölümü tamamlanacak.
5-6-7 Ocak'taki maçlarla ligin ikinci yarısı başlarken, 19 Mayıs'ta sezon tamamlanacak.
Takvim yoğunluğu nedeniyle 17. ve 22. hafta mücadeleleri hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler nedeniyle 31. hafta müsabakaları 2-3-4 Nisan tarihlerinde yapılacak.
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Süper Lig'in yeni sezonunda oynanacak derbi haftaları belli oldu.
Ligde oynanacak derbi haftaları şöyle:
2'nci hafta: Galatasaray - Trabzonspor
5'inci hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
9'uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11'inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15'inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18'inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray
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