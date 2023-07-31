Ligler ne zaman başlıyor? TFF Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? 2023-2024 derbi tarihleri...

"Süper Lig ne zaman başlayacak 2023?" sorusu cevap buldu. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ağustos ayında başlayacak ligde bu sezon 20 takım mücadele edecek. İşte, 2023-2024 Süper Lig fikstürü ve maç tarihleri...