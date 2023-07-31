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Diego Simeone'den Çağlar Söyüncü'ye tam not

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Giriş Tarihi: 31.07.2023
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Diego Simeone’den Çağlar Söyüncü’ye tam not

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye yeni takımıyla ilk kez 11'de görev yaptığı karşılaşmada tam not verdi.

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