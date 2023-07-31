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Beşiktaş'ın kalesi 2 yıl daha Mert Günok'a emanet

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Giriş Tarihi: 31.07.2023
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Beşiktaş’ın kalesi 2 yıl daha Mert Günok’a emanet

Dış transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde önemli bir hamleye imza attı ve tecrübeli kalecisi Mert Günok’un sözleşmesini uzattı. Deneyimli file bekçisiyle 2 yıllık kontrat yapıldı.

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