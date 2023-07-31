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Beşiktaş Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! Kara Kartal'ın yeni kanadı İtalya'dan...

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Giriş Tarihi: 31.07.2023 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
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Beşiktaş Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! Kara Kartal’ın yeni kanadı İtalya’dan...

Süper Lig için kaliteli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Onana ve Amartey'in ardından İtalya'nın Milan takımından Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Rebic yıllık 2,5 milyon Euro kazanacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü, İtalya'nın Milan takımından Hırvat futbolcu Ante Rebic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için net 2.500.000 Avro garanti ücreti, net 280.000 Avro imza parası ve müsabakada yer aldığı süreye bağlı olarak azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir."

DÜN İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki Milan'lı Hırvat golcü İstanbul'a gelmişti. Rebic'i taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaparken, Hırvat futbolcuyu havaalanında siyah-beyazlı taraftarlar karşılamıştı. Pasaport işlemlerinin ardından havaalanı kapısından çıkış yapan 29 yaşındaki oyuncu, alana gelen taraftarlara ayrıca üçlü çektirmişti.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Hırvat yıldızın Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Rebic, kendisine yöneltilen bir soru üzerine 7 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Hırvat sol kanat ayrıca buraya gelmeden önce Beşiktaşlı eski futbolcu Vida ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini, fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

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