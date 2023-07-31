Fenerbahçe Mert Müldür ve Miha Zajc transferini resmen açıkladı

İSMAİL KARTAL'IN GÖZDESİ MIHA ZAJC

Teknik direktör İsmail Kartal'ın önceki döneminde kadroda sık sık kullandığı Miha Zajc ile olan görüşmeler ise bir hayli uzun sürdü. Ancak oyuncu ve temsilcisiyle yapılan görüşmelerde taraflar her konuda anlaşma sağlandı.

Kartal, Kanarya'nın başına yeniden geçtikten sonra kontratı sona eren Miha Zajc'le yeniden anlaşılması konusunda yönetimle bir görüşme yapmıştı. Sloven oyuncu kariyerine başka bir takımda devam etmeyi planlıyordu. Ancak Zajc, Kartal'ın gelişiyle fikir değiştirdi ve takımda kaldı.