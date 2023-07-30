Buzdolabını tamir ederken elektrik çarpması sonucu öldü
Batman’ın Sason ilçesinde buzdolabını tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Akıma kapıldığını gören vatandaşlar fişi prizden çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın hemen ardından hastaneye sevk edilen Çelik, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamadı.
Aykutozan Mahallesi'nde 47 yaşındaki Aykut Çelik, bir kafede bozulan buzdolabını tamir etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
AKIMA KAPILDIĞINI GÖRENLER DEHŞETE DÜŞTÜ
Akıma kapıldığını gören vatandaşlar fişi prizden çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Aykut Çelik'i Sason Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorların müdahalesine rağmen Çelik kurtarılamadı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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