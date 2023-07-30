Katar’ı yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde

Galibiyet sayısının ardından ay-yıldızlı oyuncular salondaki taraftarlarla büyük bir sevinç yaşadı.



Milliler, şampiyon olarak 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN