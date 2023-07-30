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F1 Belçika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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F1 Belçika Grand Prix’sini Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Belçika Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

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