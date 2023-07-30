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İspanyol medyasından şok iddia: Real Madrid Arda Güler'in lisansını dondurabilir

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Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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İspanyol medyasından şok iddia: Real Madrid Arda Güler’in lisansını dondurabilir

İspanyol medyasının iddiasına göre, Arda Güler ameliyat olursa 5 ay, ameliyatsız tedavi olursa 3 ay sonra sahalara dönecek. Eğer ameliyat olursa Real Madrid, Arda'nın lisansını 1 Ocak 2024'e kadar dondurabilir.

Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.



Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

LİSANSI DONDURULABİLİR

Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.



Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.

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