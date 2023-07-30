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Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. turunun ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Şimdi, ikinci eleme turunda Zalgiris ile yapacağı rövanş mücadelesine odaklanıyor. Sarı kırmızılılar, taraftarının önünde galip gelerek bir üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman? İşte, detaylar...

Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı için geri sayım başlamış durumda. Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u Rams Park'ta konuk ediyor. 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek isteyen sarı kırmızılılar, bir üst tura çıkmak istiyor. İşte, maçın detayları...

GS ZALGRİS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Zalgiris arasında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Galatasaray turu geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

Rövanş karşılaşmasında sarı kırmızılılar her türlü galibiyet ile tur atlayan taraf olacak. UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kalktığı için, beraberlikte karşılaşma uzayacak. Zalgiris'in kazanması halinde ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

ASLAN İLK MAÇTA RAKİBİYLE BERABERE KALDI

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile 2-2 berabere kaldı.

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo.

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