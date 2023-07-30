Galatasaray Zalgiris rövanş maçı ne zaman? Galatasaray Zalgiris maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Rövanş karşılaşmasında sarı kırmızılılar her türlü galibiyet ile tur atlayan taraf olacak. UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralı kalktığı için, beraberlikte karşılaşma uzayacak. Zalgiris'in kazanması halinde ise Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.