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Haberler Spor Haberleri Galatasaray Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! İşte Icardi'nin bonservis bedeli ve maaşı | Icardi videosunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a olay gönderme

Galatasaray Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! İşte Icardi'nin bonservis bedeli ve maaşı | Icardi videosunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a olay gönderme

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Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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Galatasaray Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! İşte Icardi’nin bonservis bedeli ve maaşı | Icardi videosunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’a olay gönderme

Son dakika haberine göre Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle ilgili KAP açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi ve PSG ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Galatasaray, Icardi için Fransız kulübüne 10 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklarken, Arjantinli golcüye ise yıllık 6 milyon euro maaş verileceği bildirildi. Galatasaray transfer videosunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gönderme yaptı.

Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle ilgili KAP açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Icardi ve PSG ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Galatasaray, Icardi için Fransız kulübüne 10 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklarken, Arjantinli golcüye ise yıllık 6 milyon euro maaş verileceği bildirildi.

İşte KAP'a yapılan o açıklama
Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TRANSFER VİDEOSUNDA OLAY GÖNDERME
Galatasaray, Icardi transferini "Aşkın olayım" şarkısı ile paylaşırken, videoda ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gönderme yer aldı.

Arjantinli golcü transfer videosunda Beşiktaş Stadı'nı gören bir noktada klasikleşen hareketini yaparken, Fenerbahçe Stadı'nın bulunduğu Kadıköy İskelesi'nin de görüntülerde yer alması dikkat çekti.

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