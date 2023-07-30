Galatasaray Mauro Icardi transferini resmen duyurdu! İşte Icardi’nin bonservis bedeli ve maaşı | Icardi videosunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’a olay gönderme

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TRANSFER VİDEOSUNDA OLAY GÖNDERME

Galatasaray, Icardi transferini "Aşkın olayım" şarkısı ile paylaşırken, videoda ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da gönderme yer aldı.

Arjantinli golcü transfer videosunda Beşiktaş Stadı'nı gören bir noktada klasikleşen hareketini yaparken, Fenerbahçe Stadı'nın bulunduğu Kadıköy İskelesi'nin de görüntülerde yer alması dikkat çekti.