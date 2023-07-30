Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Nerede, hangi kanalda? GS imza töreni biletleri...

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

"Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park' ta gerçekleştirecek.

2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.

Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından (passolig kart sahiplerine) ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir.

Antrenmana katılım göstermek isteyen Loca sahiplerimizin maçtan önce vipbox@galatasaray.org adresine mail atmalarını rica ederiz.

İmza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının, en geç 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir."