Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta? Nerede, hangi kanalda? GS imza töreni biletleri...
"Galatasaray imza töreni ne zaman?" soruları gündemdeki yerini aldı. Galatasaray taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı öncesinde büyük bir heyecanla takıma katılan yeni oyuncuların imza törenini bekliyor. Zalgiris Vilnius öncesi sarı kırmızılı ekip bu sezon takıma katılan yeni oyuncuları tanıtacak. Peki, Galatasaray imza töreni nerede, hangi kanalda? İşte, detaylar...
"Galatasaray imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Zalgiris Vilnius ile oynanacak olan 2. eleme turu rövanş mücadelesi öncesi sarı kırmızılı ekip, güçlü kadrosunu Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan gibi önemli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. İşte, imza törenine ilişkin tüm bilgiler...
GALATASARAY İMZA TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray yeni transferleri için dev imza törenini pazar günü saat 19.05'te yapılacak.
GALATASARAY İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?
İmza töreni Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak.
GALATASARAY İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA?
İmza töreninin GS TV'de yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY İMZA TÖRENİNDE TANITILACAK İSİMLER
İmza töreninde Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan'ın tanıtılması bekleniyor.
GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA
"Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, Zalgiris Vilnius karşılaşması öncesinde, 30 Temmuz Pazar günü imza şov ve antrenmanı taraftara açık olarak saat 19.05'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park' ta gerçekleştirecek.
2023-2024 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri Antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler. Batı Tribünü kapalı olacağı için, Batı tribününden kombinesi olan taraftarlarımız Doğu/Kuzey ve Güney tribünlerine giriş yapabilirler.
Biletler, 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü, saat 11.00'de www.passo.com.tr ve passo uygulamasından (passolig kart sahiplerine) ücretsiz olarak satışa sunulacaktır. Ayrıca, Taraftarlarımız 30 Temmuz Saat: 10.00'dan itibaren Aslanlıyol bilet satış gişelerinden de ücretsiz bilet satın alabileceklerdir.
Antrenmana katılım göstermek isteyen Loca sahiplerimizin maçtan önce vipbox@galatasaray.org adresine mail atmalarını rica ederiz.
İmza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının, en geç 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar gsmedia@galatasaray.org e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir."
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