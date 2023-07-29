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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Edinson Cavani transferi resmen açıklandı! Boco Juniors duyurdu...

Son dakika: Edinson Cavani transferi resmen açıklandı! Boco Juniors duyurdu...

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Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Son dakika: Edinson Cavani transferi resmen açıklandı! Boco Juniors duyurdu...

Boca Juniors, Valencia'dan ayrılan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'yi renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evde olmana sevindim Edinson Cavani" ifadeleri kullanıldı.

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