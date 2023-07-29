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Milli sporcularımız EYOF'te madalyaya doymadı!

SPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2023
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Milli sporcularımız EYOF’te madalyaya doymadı!

Milli sporcular, 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ni (EYOF) 6 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 14 madalya ile bitirdi.

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