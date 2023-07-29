Galatasaray'da hedef Matteo Guendouzi! Taraftarının nefreti aşka mı dönecek? Torreira ile orta sahaya yeni dinamo...
Orta sahada Sergio Oliviera'nın istikrarsız performansı nedeniyle bölgede daha savaşçı bir isim arayan Galatasaray'da bomba isim gündemde. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği Marsilya maçında Galatasaray taraftarıyla büyük gerginlik yaşayan Matteo Guendouzi'yi gündemine aldı. İşte detaylar...
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da orta sahaya yapılacak olan yıldız transferi merakla beklenirken her geçen gün yeni bir iddia gündeme geliyor.
TORREIRA'NIN YANINA SAVAŞÇI İSİM
Sergio Oliviera'nın sezon sonu düşen performansı sonrası yıldız isme kulübe yolu gözükürken, sarı kırmızılılar Torreira ile birlikte orta sahada adeta rakiple çarpışacak yeni bir ismin peşine düştü.
GUENDOUZI LİSTEDE
Geçtiğimiz yıllarda UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Marsilya'nın orta sahası Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarında.
TAKIMINDAN AYRILMA KARARI ALDI
2021 yazında Marsilya'ya kiralık giden ve 2022'de 11 milyon Euro'ya bonservisi alınan 23 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinden ayrılma kararı aldı. Oyuncu Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın kadrosunda yer almıştı.
MATTEO GUENDOUZİ KİMDİR?
Matteo Elias Kenzo Guendouzi 14 Nisan 1999 tarihinde Poissy, Fransa'da doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.
Guendouzi, futbol kariyerine 6 yaşındayken Paris Saint-Germain akademisinde başladı. 2014 yılında Paris'ten ayrıldı ve Lorient akademisine katıldı. Lorient B ekibiyle maçlara çıktıktan sonra 2016 yılında as takıma yükseltildi. 11 Temmuz 2018 tarihinde yaz transfer sezonunda Guendouzi Arsenal'e transfer oldu. Paris'te doğan Guendouzi, 20 yaş altına kadar Fransa'yı temsil etti. Kısmî olarak Faslı olan Guendouzi, 2017 yılında Fas teknik direktörü Hervé Renard'ın girişimiyle Fas millî takımını seçmeye çok yaklaştı. Ancak Guendouzi'nin babası Mart 2017'de Renard ile görüştükten sonra Guendouzi, Fransa'da kalmaya karar verdi. 2 Eylül 2019 tarihinde Guendouzi, Paul Pogba'nın sakatlığı nedeniyle ilk kez UEFA Euro 2020 elemelerindeki Arnavutluk ve Andorra için Fransa A millî takımına seçildi. Ancak iki maçta da forma giyemedi.
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