Galatasaray’da hedef Matteo Guendouzi! Taraftarının nefreti aşka mı dönecek? Torreira ile orta sahaya yeni dinamo...

MATTEO GUENDOUZİ KİMDİR?

Matteo Elias Kenzo Guendouzi 14 Nisan 1999 tarihinde Poissy, Fransa'da doğdu. Orta saha pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

Guendouzi, futbol kariyerine 6 yaşındayken Paris Saint-Germain akademisinde başladı. 2014 yılında Paris'ten ayrıldı ve Lorient akademisine katıldı. Lorient B ekibiyle maçlara çıktıktan sonra 2016 yılında as takıma yükseltildi. 11 Temmuz 2018 tarihinde yaz transfer sezonunda Guendouzi Arsenal'e transfer oldu. Paris'te doğan Guendouzi, 20 yaş altına kadar Fransa'yı temsil etti. Kısmî olarak Faslı olan Guendouzi, 2017 yılında Fas teknik direktörü Hervé Renard'ın girişimiyle Fas millî takımını seçmeye çok yaklaştı. Ancak Guendouzi'nin babası Mart 2017'de Renard ile görüştükten sonra Guendouzi, Fransa'da kalmaya karar verdi. 2 Eylül 2019 tarihinde Guendouzi, Paul Pogba'nın sakatlığı nedeniyle ilk kez UEFA Euro 2020 elemelerindeki Arnavutluk ve Andorra için Fransa A millî takımına seçildi. Ancak iki maçta da forma giyemedi.