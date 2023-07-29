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Muslera'ya teklif var! Galatasaray'ın efsanesi veda mı edecek?

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Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Muslera’ya teklif var! Galatasaray’ın efsanesi veda mı edecek?

Galatasaray'da artık efsaneler arasına giren Fernando Muslera'ya Brezilya ekiplerinden Gremio teklifte bulunduç. Muslera ile de temasa geçen Brezilya ekibinin Muslera'dan olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

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