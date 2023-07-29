Galatasaray'da Joao Felix heyecanı! Sarı kırmızılı yönetimin planı ortaya çıktı
Transfer sezonunun flaş ekiplerinden Galatasaray'da Icardi transferi sonrası hucüm hattı için flaş bir isim daha gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki Joao Felix için kiralama girişimlerine başladı. Diğer yandan yönetimin Felix'i ikna etmek için yaptığı plan da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Transfer sezonunun flaş takımlarından Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon önce kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla takviye ederken, bir büyük transfer için daha kolları sıvadı. Cimbom, Atletico Madrid'in Portekizli 10 numarası Joao Felix'i kiralamak için harekete geçti.
ASLAN'DAN KİRALAMA TEKLİFİ
Galatasaray bu görüntülerle Felix'in inadını kırmayı planlıyor. Bu görüşmelerden sonra sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübü Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak. Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncular da Joao Felix için devreye girdi.
2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
2019 yılından beri Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık olarak forma giyen genç yıldız Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gole imza attı. Felix, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e rekor bir ücretle transfer olmuştu. İspanyollar bu transfer için kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahları | Bakın ilk 10'un arasında kimler var!
- TOKİ'den 671.383 TL'ye HEMEN TESLİM DAİRE! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar il il sıralandı! %25 peşinat+120 ay vade tablosu! İstanbul, Ankara, İzmir...
- SGK yapılandırma ödemeleri son tarih | 2023 SGK prim borcu için son tarih ne zaman? Yapılandırma neleri kapsıyor?
- KPSS 2023 Öğrenci Yorumları Twitter | Zor muydu kolay mıydı? Alan sınavı 1., 2. oturum sınav soruları nasıldı?
- Emekliye %58 kök zam tablosu değişti! SGK SSK BAĞKUR Tarım 7.900 TL alana 10.421,68 TL ek ödeme! 8.077 seyyanen zam, intibak ilavesi…
- İncirin gerçeklerini duyan şoke oluyor! Yerken 40 kez düşünmek isteyebilirsiniz! Yıllardır meyve sanıp yemişiz...
- 90 bin taşerona kadro çıktı mı, son durum ne? 2023 Taşerona Kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor, şartları neler?
- KPSS ÖABT bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi kaç dakika ve kaç soru?
- YKS 2. ek tercih tarihleri 2023 ÖSYM | YÖK, YKS 2. tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- EPT’lilere erken emeklilik kilidi açılıyor! 9 Eylül 1999-2008 arası yeni prim gün yıl yaş şartı sil baştan! Sigorta başlangıcını 5 yıl geriye atacak!
- 32 günlük vadeli TL mevduat hesabı açana 7.287,67 lira kallavi birikim! Yastıkaltı TL bulundurana gün doğdu!
- KPSS ÖABT Alan Bilgisi SONUÇ TARİHİ 2023 | KPSS ÖABT 1. 2. ve 3. oturum sınavları ne zaman açıklanacak?