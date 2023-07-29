Galatasaray’da Joao Felix heyecanı! Sarı kırmızılı yönetimin planı ortaya çıktı

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2019 yılından beri Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık olarak forma giyen genç yıldız Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gole imza attı. Felix, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e rekor bir ücretle transfer olmuştu. İspanyollar bu transfer için kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı.