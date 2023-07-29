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Galatasaray'da Joao Felix heyecanı! Sarı kırmızılı yönetimin planı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Galatasaray’da Joao Felix heyecanı! Sarı kırmızılı yönetimin planı ortaya çıktı

Transfer sezonunun flaş ekiplerinden Galatasaray'da Icardi transferi sonrası hucüm hattı için flaş bir isim daha gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki Joao Felix için kiralama girişimlerine başladı. Diğer yandan yönetimin Felix'i ikna etmek için yaptığı plan da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Transfer sezonunun flaş takımlarından Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon önce kadrosunu birbirinden ünlü yıldızlarla takviye ederken, bir büyük transfer için daha kolları sıvadı. Cimbom, Atletico Madrid'in Portekizli 10 numarası Joao Felix'i kiralamak için harekete geçti.

FELIX'IN ÇEKİNCELERİNE KARŞI TRANSFER GÖRÜNTÜLERİ

Galatasaray'ın Joao Felix planı ortaya çıkarken, Felix'in Galatasaray, İstanbul ve Süper Lig ile ilgili ön yargıları bulunuyor. Galatasaray, bu inadı kırmak için Joao Felix'e bu sezon yapılan transferlerin görüntülerini gönderdi.

ASLAN'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Galatasaray bu görüntülerle Felix'in inadını kırmayı planlıyor. Bu görüşmelerden sonra sarı-kırmızılılar, İspanyol kulübü Atletico Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak. Galatasaray'da forma giyen Portekizli oyuncular da Joao Felix için devreye girdi.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2019 yılından beri Atletico Madrid'te forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda Chelsea'de kiralık olarak forma giyen genç yıldız Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gole imza attı. Felix, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e rekor bir ücretle transfer olmuştu. İspanyollar bu transfer için kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı.

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