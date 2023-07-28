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Türkiye ve İtalya ortaklığında EURO 2032 başvurusu!

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Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Türkiye ve İtalya ortaklığında EURO 2032 başvurusu!

Uzun süredir ülkemizde düzenlemek istediğimiz Avrupa Şampiyonası için İtalya ile birlikte ortak başvuru kararı alındığı iddia edildi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı.

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