Süper Kupa finali ne zaman, TFF tarihi açıkladı mı 2023? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?
"Süper Kupa finali 2023 ne zaman, hangi tarihte?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finali ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, detaylar...
"Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?" sorusunun cevabı arama motorlaırnda hız kazandı. Bu yıl 50. si oynanacak Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. GS ve FB, 7. kez Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Süper Kupa finali ile ilgili TFF açıklama yaptı. İşte, maç hakkında detaylar...
SÜPER KUPA FİNALİ 2023 NE ZAMAN?
Bu yıl 50. si oynanacak Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu. Süper Kupa finali ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
TFF'DEN AÇIKLAMA!
Süper Kupa finali bu yıl beklenilen tarihlerde oynanmayacak. Normal şartlarda Süper Kupa finali Süper Lig başlamadan hemen önce, ağustos ayının başında oynanıyordu. Bu yıl alınan kararla Süper Kupa finali tarihi değiştirildi.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır.
Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır.
Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
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