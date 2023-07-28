Süper Kupa finali ne zaman, TFF tarihi açıkladı mı 2023? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali nerede oynanacak?

"Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?" sorusunun cevabı arama motorlaırnda hız kazandı. Bu yıl 50. si oynanacak Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. GS ve FB, 7. kez Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Süper Kupa finali ile ilgili TFF açıklama yaptı. İşte, maç hakkında detaylar...