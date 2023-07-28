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Beşiktaş'ta Montero'ya Valladolid talip

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Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Beşiktaş’ta Montero’ya Valladolid talip

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in stoper hattındaki öncelikli tercihleri arasında yer almayan Javier Montero'ya İspanyol ekibi Real Valladolid talip oldu.

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