Son dakika | Beşiktaş Ante Rebic'i kadrosuna kattı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Beşiktaş Ante Rebic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar Hırvat oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup ederek avantajı eline geçiren Beşiktaş, Transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Siyah beyazlılar Milan'da forma giyen Hırvat oyuncu ve İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardı.
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Beşiktaş Rebic için Milan'a 500 bin Euro ve performansa bağlı 1 milyon Euro olmak üzere toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Hafta sonu İstanbul'da olması beklenen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontollerinin ardından Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı.
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