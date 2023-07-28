Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara’nın İstanbul’a geleceği saat belli oldu!

TARAFTARIN AKLI ICARDI'DEYDI

Bu gelişmeler yaşanırken sarı kırmızılı taraftarın aklındaki tek soru Mauro Icardi transferinin ne zaman biteceği oldu. Sarı kırmızılı yönetim Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlarken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'le de 10 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı.