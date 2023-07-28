Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın İstanbul'a geleceği saat belli oldu!
Transfer sezonunun ilk gününden bu yana Galatasaray taraftarının büyük bir özlemle beklediği Mauro Emanuel Icardi bu gece İstanbul'a geliyor. Icardi ve eşi Wanda Nara'nın bu gece saat 23.55'te İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payına sahip olan Mauro Emanuel Icardi yeniden Galatasaray için İstanbul'a geliyor.
TRANSFERLERE TAM GAZ DEVAM
Kaan Ayhan'ın bonservisini alan, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu transferlerini de resmiyete kavuşturan Cimbom, geçtiğimiz günlerde dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı.
FENERBAHÇE'YE ZAHA ÇALIMI
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TARAFTARIN AKLI ICARDI'DEYDI
Bu gelişmeler yaşanırken sarı kırmızılı taraftarın aklındaki tek soru Mauro Icardi transferinin ne zaman biteceği oldu. Sarı kırmızılı yönetim Mauro Icardi ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağlarken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'le de 10 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı.
YILLIK 10 MİLYON EURO ALACAK
Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro maaş alacağı konuşulan Mauro Icardi'nin gelişi, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti.
GALATASARAY TARAFTARI SEVGİLİSİNE KAVUŞUYOR
Icardi transferini de bitiren Cimbom, yıldız futbolcuya kavuşuyor. İddialara göre Mauro Icardi ve Wanda Nara, cuma gecesi 23.55'te İstanbul'da olacak.
İŞTE ICARDİ'NİN PERFORMANSI
Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı. Yıldız futbolcu, 23 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
WANDA NARA'DAN PAYLAŞIM
Ayrıca Icardi'nin eşi Wanda Nara da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geleceklerini duyurdu. Nara, sosyal medya hesabından "Sonraki varış noktanız neresi?" şeklinde gelen soruya "İstanbul" diye cevap verdi.
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