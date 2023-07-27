Galatasaray’a sürpriz 10 numara! Sparta Prag’dan Adam Karabec gündemde...

Galatasaray, Çekya ekiplerinden Sparta Prag forması giyen 20 yaşındaki on numara oyuncusu Adam Karabec için yeniden temaslara başladı.

BEKLENTİ 10 MİLYON EURO



Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan genç yıldız için Çek ekibi Sparta Prag'ın 10 milyon euro bonservis beklentisi var. Sarı Kırmızılı Yönetim, bu rakamı düşürerek transferi kısa bir süre içinde bitirmek istiyor.