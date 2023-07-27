Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Sparta Prag'dan Adam Karabec gündemde...
Transfer sezonuna hızlı giren Galatasaray 10 numara transferi için de girişimlerini sürdürüyor. Aslan, Sparta Prag'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha Adam Karabec ile ilgileniyor. İşte detaylar...
Galatasaray, Çekya ekiplerinden Sparta Prag forması giyen 20 yaşındaki on numara oyuncusu Adam Karabec için yeniden temaslara başladı.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan genç yıldız için Çek ekibi Sparta Prag'ın 10 milyon euro bonservis beklentisi var. Sarı Kırmızılı Yönetim, bu rakamı düşürerek transferi kısa bir süre içinde bitirmek istiyor.
18 GOL, 11 ASİST
Adam Karabec, kariyerinde 134 maçta forma giydi. 18 gol atarken 11 de asist yaptı.
ADAM KARABEC KİMDİR?
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Adam Karabec, Sparta Prag altyapısından çıktı. 19 yaşındaki genç yetenek, geçen sezon 33 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti. Hem orta hem on numara bölgesinde oynayan Karabec, sol ayağını kullanıyor. Karabec, Çekya Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde U15, U16, U17, U19 ve U21'de forma giydi.
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