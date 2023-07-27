Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Milli yıldız artık Kanarya! Fransız medyası duyurdu...
Yeni sezona iddialı transferleriyle hazırlanan Fenerbahçe, takıma yeni yıldızlar katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin liste başında Cengiz Ünder bulunurken Fransız medyası transferin bittiğini yazdı. L'equipe haberine göre Fenerbahçe milli yıldızımız Cengiz Ünder'i 12 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer harekatına devam eden sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala takviyelerini sürdürmek istiyor.
İLK TEKLİF DÜŞÜK BULUNDU
Fenerbahçe'nin transfer listesinde Cengiz Ünder'in adı ilk sırada bulunuyor. Yönetim, milli futbolcu için kulübü Marsilya'ya resmi teklifte bulunmuştu.
Sarı-lacivertliler, 8 milyon euro bonservisin dışında 2 milyon euro bonusları içeren bir teklif yapmıştı. Fransız ekibi ise teklifi düşük bulmuştu. Bunun üzerine kurmaylar yıldız isim için yeni bir teklif yaptı.
12 MİLYON EURO KABUL EDİLDİ
Fransız basınından L'equipe Marsilya'nın Fenerbahçe'nin yeni teklifini kabul ettiğini, sarı lacivertlilerin Marsilya'ya 12 milyon euro ödeyeceği belirtildi.
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