Canlı | Beşiktaş-Tirana (CANLI ANLATIM) Kara Kartal sezona Avrupa galibiyetiyle başlama peşinde...
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş evinde Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek.Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
HAKEM ALMAN SCHLAGER
Beşiktaş ile Tirana arasında oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Schlager yönetecek. Schlager'in yardımcılıklarını Sven Waschitzki ve Arno Blos yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Tobias Reichel olacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Saat 21.00'de başlayacak olan maç S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-TİRANA MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş: Mert, Rosier, Onana, Colley, Masuaku, Onur, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Najdoski, Albi, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi
BATUMİ'Yİ ELEYEREK GELDİLER
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bugün saat 21.00'de Beşiktaş Stadyumu'nda Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar, turnuvaya bu turda katılırken geçen sezon Arnavutluk 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan KF Tirana ise 1. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 1-1 ve 2-1'lik skorlar ile eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.
AVRUPA'DA 231. RANDEVU
Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 230 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 84 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 299 defa havalandırırken kalesinde de 346 gole engel olamadı.
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