Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! Fransız medyası resmen duyurdu...

10 MİLYON BONSERVİS 3 YILLIK SÖZLEŞME

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.