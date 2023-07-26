Mauro Icardi transferinde flaş gelişme! Fransız medyası resmen duyurdu...
Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanla İstanbul'a gelmesini beklediği Mauro Icardi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Fransız medyasından L'Equipe tarafından yapılan haberde transferin tamamlandığı belirtilirken, detaylara da yer verildi.
Galatasaray'ın yolunu gözlediği Mauro Icardi için yeni bir gelişme yaşandı. L'Equipe, Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu.
10 MİLYON BONSERVİS 3 YILLIK SÖZLEŞME
L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında transfer için anlaştığı belirtildi. Icardi'nin ise Galatasaray'a 3 yıllık imza attığı kaydedildi.
KISA SÜREDE İSTANBUL'DA OLACAK
Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı sonrası İstanbul'a gelişi sekteye uğrayan 30 yaşındaki golcünün, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Kariyerinde Inter ve PSG gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinin formasını giyen Mauro Icardi, geçen sezon kiralandığı Galatasaray'da 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
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