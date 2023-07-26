26 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor...

SPOR
Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
ABONE OL
Galatasaray’da flaş ayrılık! Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor...

Önümüzdeki sezonda da yine şampiyonluk hedefleyen ve yaptığı transferlerle gündeme gelen Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda forma giyen Emre Kılınç, Taylan Antalyalı gibi Samsunspor ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecek isimler de büyük merak konusu oldu.

TAYLAN ANTALYALI DA GİTTİ

Samsunspor'un yeni transferi Taylan Antalyalı, henüz 15 yaşındayken Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 13 yıl sonra yeniden buluştu.

Galatasaray'dan bir yıllığına kiralanan Taylan Antalyalı, Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Samsunspor'da bir araya geldi. İkili bu sezon Samsunspor'un başarısı için çalışacak.

EMRE KILINÇ'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Emre Kılınç Samsunspor'la 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Samsunspor'la Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin de transfere sıcak baktığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA