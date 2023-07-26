Galatasaray’da flaş ayrılık! Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecek isimler de büyük merak konusu oldu.

TAYLAN ANTALYALI DA GİTTİ

Samsunspor'un yeni transferi Taylan Antalyalı, henüz 15 yaşındayken Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 13 yıl sonra yeniden buluştu.

Galatasaray'dan bir yıllığına kiralanan Taylan Antalyalı, Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Samsunspor'da bir araya geldi. İkili bu sezon Samsunspor'un başarısı için çalışacak.