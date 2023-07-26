Galatasaray'da flaş ayrılık! Süper Lig ekibinin yolunu tutuyor...
Önümüzdeki sezonda da yine şampiyonluk hedefleyen ve yaptığı transferlerle gündeme gelen Galatasaray'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılılarda forma giyen Emre Kılınç, Taylan Antalyalı gibi Samsunspor ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecek isimler de büyük merak konusu oldu.
TAYLAN ANTALYALI DA GİTTİ
Samsunspor'un yeni transferi Taylan Antalyalı, henüz 15 yaşındayken Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 13 yıl sonra yeniden buluştu.
Galatasaray'dan bir yıllığına kiralanan Taylan Antalyalı, Bucaspor alt yapısında hocalığını yapan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Samsunspor'da bir araya geldi. İkili bu sezon Samsunspor'un başarısı için çalışacak.
EMRE KILINÇ'LA ANLAŞMA SAĞLANDI
Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşmek üzere. Emre Kılınç Samsunspor'la 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Samsunspor'la Galatasaray arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin de transfere sıcak baktığı öğrenildi.
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