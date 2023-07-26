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Fenerbahçe – Zimbru CANLI ANLATIM İZLE | FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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Giriş Tarihi: 26.07.2023 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023
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Fenerbahçe – Zimbru CANLI ANLATIM İZLE | FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Son dakika spor haberi | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşıyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Peki, FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? Maçın canlı anlatımını ve detaylarını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında saat 21:00'da sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile karşılaşıyor.

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda Zimbru'yu ağırlayan Fenerbahçe, seyircisi önünde sezonun ilk maçında galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe-Zimbru maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

TIKLA! FENERBAHÇE – ZİMBRU MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

FENERBAHÇE 3 KULVARDA BAŞARI HEDEFLİYOR

Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Kent, Tadic, Edin Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

İSMAİL KARTAL'IN YENİ DÖNEMDE İLK MAÇI

Geçtiğimiz sezon, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.

İkinci kez göreve getirilen İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası 2023-24 sezonunun ilk resmi maçına, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda çıkıyor.

FENERBAHÇE, ZİMBRU MAÇI KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Zimbru Chisinau maçı kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün sahasında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, 4 gün önce UEFA'ya bildirdiği listede değişiklik yapıldığını açıkladı. Teknik heyetin değerlendirmesi sonrası Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin yerine, Joshua King ve Samet Akaydin eklendi.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun.

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