Fenerbahçe – Zimbru CANLI ANLATIM İZLE | FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Zimbru maçı S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

TIKLA! FENERBAHÇE – ZİMBRU MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

FENERBAHÇE 3 KULVARDA BAŞARI HEDEFLİYOR



Yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Ryant Kent, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz ile sezona hazır girmek isteyen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinden oluşan üç kulvarda da başarı hedefliyor.