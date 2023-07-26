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Fenerbahçe Zimbru maçı kadrosunda değişiklik yaptı

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Giriş Tarihi: 26.07.2023
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Fenerbahçe Zimbru maçı kadrosunda değişiklik yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosunda değişikliğe gidildi.

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